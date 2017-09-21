Дайджест
Стивену Кингу исполнилось 70 лет
21 сентябрь 2017 (11:19)
Королю ужасов» Стивену Кингу исполняется 70 лет. Об этом сообщает газета Daily.
Знаменитый писатель выпускал свои произведения в совершенно разных жанрах: фантастика, фэнтезийные эпопеи, психология и публициста, однако наибольший успех ему принесли именно книги жанра «ужасов».
Более того, большинство его работ вскоре находят свое отражение на киноэкране, становясь бестселлерами проекта.
Такими фильмами только в 2017 году являются «Оно», «Темная башня» и многосерийный сериал «Мистер Мерседес», каждый из которых ознаменовал собой головокружительный успех.
Знаменитый писатель выпускал свои произведения в совершенно разных жанрах: фантастика, фэнтезийные эпопеи, психология и публициста, однако наибольший успех ему принесли именно книги жанра «ужасов».
Более того, большинство его работ вскоре находят свое отражение на киноэкране, становясь бестселлерами проекта.
Такими фильмами только в 2017 году являются «Оно», «Темная башня» и многосерийный сериал «Мистер Мерседес», каждый из которых ознаменовал собой головокружительный успех.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Скончался британский писатель Джеймс Герберт
- Барак Обама открыл памятник Мартину Лютеру Кингу
- Самым высокооплачиваемым писателем назван американец Джеймс Паттерсон
- «Пила» попала в книгу рекордов Гиннесса как самый успешный сериал ужасов
- Дэниел Рэдклифф сыграет в фильме ужасов «Женщина в черном»
Loading...