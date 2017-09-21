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Стивену Кингу исполнилось 70 лет

Королю ужасов» Стивену Кингу исполняется 70 лет. Об этом сообщает газета Daily.



Знаменитый писатель выпускал свои произведения в совершенно разных жанрах: фантастика, фэнтезийные эпопеи, психология и публициста, однако наибольший успех ему принесли именно книги жанра «ужасов».



Более того, большинство его работ вскоре находят свое отражение на киноэкране, становясь бестселлерами проекта.



Такими фильмами только в 2017 году являются «Оно», «Темная башня» и многосерийный сериал «Мистер Мерседес», каждый из которых ознаменовал собой головокружительный успех.

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