Дайджест

ФРС сохранила ставку на уровне 1-1,25%

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США сегодня, 20 сентября, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1-1,25%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ФРС.



«На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет решил сохранить целевой интервал ставки ФРС на уровне 1-1,25%. Позиция по монетарной политике остается адаптивной, что поддержит положительные тенденции на рынке труда и устойчивое возвращение к уровню инфляции в 2%», — отмечает регулятор.



«Ураганы «Харви», «Ирма», и «Мария» разорили множество хозяйств и нанесли тяжелый ущерб. Разрушения, вызванные стихией, и процесс восстановления негативно повлияет на экономическую активность в краткосрочной перспективе, однако прошлый опыт говорит о том, что в среднесрочной перспективе природные катаклизмы вряд ли приведут к изменению курса развития национальной экономики. В связи с этим комитет ожидает, что на фоне постепенных корректировок монетарной политики экономическая активность будет увеличиваться уверенными темпами, а состояние рынка труда несколько улучшится», — отметил регулятор.



В марте ФРС сообщила, что в 2017 году ставка, возможно, будет повышена трижды на 0,25 процентного пункта (или 25 базисных пунктов). ФРС повысила ставку в марте на 0,25 процентного пункта — с 0,5-0,75% до 0,75–1% — и в июне — до 1-1,25%, а затем в июле сохранила ее на этом уровне.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: