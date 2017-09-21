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ММК разработал технологию производства листового проката для освоения Арктики

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В ежегодном международном конкурсе участвовали 102 работы от 68 организаций России, СНГ и Европы, направленные на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности с целью освоения Арктической зоны России.



Межведомственной комиссией конкурса, сформированной из экспертов российского правительства и РАН, разработанная технология изготовления хладостойкого металлопроката, по ряду характеристик не имеющего аналогов в мире, признана лауреатом первой премии.



За победу в международном конкурсе 12 сентября 2017 года в Смольном дворце Санкт-Петербурга руководителю работы С. Денисову, главному специалисту группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК», вручены дипломы, вымпел и наградные значки первой премии.



Коллектив авторов ПАО ММК: В. Авраменко, С. Горшков, С. Денисов, М. Мычак, П. Стеканов и специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» разработали и внедрили уникальную технологию производства листового проката с индексом Arc. Разработанная технология позволила ПАО «ММК» сертифицировать листовой прокат из судостроительных марок стали на соответствие требованиям к сталям с дополнительным индексом Arc.



Работы осуществлялись в рамках проекта «Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике». Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути и созданию мощного ледокольного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в экстремально низких температурах.



Конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК» обусловлена уникальным сочетанием экономичного легирования с высоким уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости металлопроката при эксплуатации до -70 С. Разработанные стали с индексом Arc превосходят предъявляемые требования европейского стандарта EN 10025 к хладостойкости; данный металлопрокат применяется без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеет аналогов в мире.



Хладостойкий металлопрокат производства ПАО «ММК» используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь» и «Урал», дизель-электрического ледокола проекта AKER ARC 130 А, а также самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» и других судов.

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