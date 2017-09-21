Новости дня

За семь месяцев 2017 года молодежь взяла кредитов в банках на 174,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. За семь месяцев 2017 года количество новых кредитов в возрастной группе заемщиков до 26 лет выросло на 6%, при этом объемы выдач увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



Всего банки выдали молодым заемщикам 1,91 млн кредитов на общую сумму более 174,66 млрд руб. против 1,81 млн кредитов на 148,39 млрд руб. в прошлом году.



Наиболее значительный рост произошел в сегменте кредитных карт, где количество новых кредитов выросло на 22%, а объемы одобренных лимитов — на 31%. В 2017 году молодежь оформила 385,66 тыс. карт с общим лимитом 15,87 млрд руб., за аналогичный период прошлого года — 315,33 тыс. карт на 12,07 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос с 38 до 41 тыс. руб.



Аналитики отмечают, что заемщики до 26 лет — единственный сегмент, где банки увеличили количество выданных карт по сравнению с прошлым годом.



Также молодые люди стали активнее брать автокредиты. Рост количества новых кредитов составил 13%, а объемы выдач выросли на 26%. В этом году молодые заемщики получили 11,04 тыс. автокредитов на 6,63 млрд руб., а год назад 9,74 тыс. автокредитов на 5,26 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос с 540 до 600 тыс. руб.



В сегменте кредитов наличными количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования — на 22%. За январь-июль банки выдали молодежи 1,47 млн кредитов на 95,74 млрд руб., а в прошлом году — 1,37 млн кредитов на 78,46 млрд руб. Средний размер кредита наличными вырос с 57 до 65 тыс. руб.



Самые скромные темпы роста отмечаются в сегменте ипотеки. Количество новых ипотечных кредитов для заемщиков до 26 лет выросло только на 1%, а объемы — на 7%. За семь месяцев молодежь оформила 35,51 тыс. ипотечных кредитов на 56,18 млрд руб., а за аналогичный период 2016 года — 35,08 тыс. кредитов на 52,76 млрд руб. Средний чек «молодежной» ипотеки вырос с 1,5 до 1,58 млн руб.



Всего за семь месяцев текущего года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,7 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, а вот количество новых выдач выросло в годовом отношении на 2%. Доля кредитов, выданных молодежи, сохранилась на уровне 11% от общего количества.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: