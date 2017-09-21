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Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе Уральского управления Ростехнадзора
21 сентябрь 2017 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе обнаружило нарушения законодательства при проверке работы Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В частности, прокуроры обнаружили, что в ведомстве работали граждане, ранее уволенные с госслужбы. Также инспекторы Уральского Ростехнадзора проверяли на объектах магистрального трубопроводного транспорта соблюдение законодательства, которое не относилось к сфере их полномочий.
Кроме того, сотрудники ведомства не в полной мере осуществляли предлицензионный контроль в отношении соискателей лицензии по эксплуатации опасных производственных объектов.
«Также допускались факты непринятия государственными инспекторами мер по устранению причин совершения административных правонарушений в сфере промышленной безопасности, выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности управления, а также по профилактике фактов несоблюдения нормативных требований при эксплуатации газового оборудования», — сообщают в пресс-службе Управления Генпрокуратуры по УрФО.
По результатам проверки заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление руководителю Уральского управления Ростехнадзора, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
В частности, прокуроры обнаружили, что в ведомстве работали граждане, ранее уволенные с госслужбы. Также инспекторы Уральского Ростехнадзора проверяли на объектах магистрального трубопроводного транспорта соблюдение законодательства, которое не относилось к сфере их полномочий.
Кроме того, сотрудники ведомства не в полной мере осуществляли предлицензионный контроль в отношении соискателей лицензии по эксплуатации опасных производственных объектов.
«Также допускались факты непринятия государственными инспекторами мер по устранению причин совершения административных правонарушений в сфере промышленной безопасности, выявленных в ходе контрольно-надзорной деятельности управления, а также по профилактике фактов несоблюдения нормативных требований при эксплуатации газового оборудования», — сообщают в пресс-службе Управления Генпрокуратуры по УрФО.
По результатам проверки заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление руководителю Уральского управления Ростехнадзора, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
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