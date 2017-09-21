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В Екатеринбурге вновь ограбили салоны «Связной» и «Евросеть»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный неизвестные ограбили салоны связи «Евросеть» и «Связной» на ул. Латвийской.



«У обоих магазинов выломаны рольставни и выбиты окна. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №6. В настоящее время сумма ущерба устанавливается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



Напомним, ранее, 19 сентября 2017 года неизвестные ограбили киоск «Евросети» в этом же районе. Днем ранее на Вторчермете взломали павильон «Евросеть» на трамвайной остановке. Также до этого нападения на салоны связи происходили на Сортировке, на Сиреневом бульваре, на перекрестке Викулова — Крауля, а также на ул. Амундсена.

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