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Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования «Почты России»

21 сентябрь 2017 (09:43)

УрБК, Москва, 21.09.2017. Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования «Почты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы российского кабмина Аркадия Дворковича.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что «Почта России» работает с отдельными регионами, и они могут ее поддерживать. «Это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета — нет, не планируется», — отметил он.

Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в финансовой и регуляторной поддержке государства, так как выполняет важные социальные функции.

В последний раз «Почта России» получала субсидии в 2014 году: деньги было переведены предприятию в I квартале. Тогда предприятию выделялись средства на компенсацию потерь в доходах по распространению печатных изданий (3 млрд руб. по данным предприятия), работу пунктов коллективного доступа в интернет (2,26 млрд руб.) и функционирование почтовых отделений на Крайнем Севере (138,7 млн руб. по данными Минкомсвязи).

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