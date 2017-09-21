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Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования «Почты России»

УрБК, Москва, 21.09.2017. Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования «Почты России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы российского кабмина Аркадия Дворковича.



«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Он отметил, что «Почта России» работает с отдельными регионами, и они могут ее поддерживать. «Это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета — нет, не планируется», — отметил он.



Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что компания заинтересована в финансовой и регуляторной поддержке государства, так как выполняет важные социальные функции.



В последний раз «Почта России» получала субсидии в 2014 году: деньги было переведены предприятию в I квартале. Тогда предприятию выделялись средства на компенсацию потерь в доходах по распространению печатных изданий (3 млрд руб. по данным предприятия), работу пунктов коллективного доступа в интернет (2,26 млрд руб.) и функционирование почтовых отделений на Крайнем Севере (138,7 млн руб. по данными Минкомсвязи).

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