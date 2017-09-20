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В Челябинской области на 1 тыс. экономически активных граждан приходится 45 микрозаймов
20 сентябрь 2017 (18:02)
УрБК, Челябинск, 20.09.2017. На начало сентября на 1 тыс. экономически активных граждан Челябинской области приходится 45 микрозаймов («займов до зарплаты»). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего на 1 сентября 2017 года в области насчитывается 84,31 тыс. микрозаймов.
По России на 1 сентября 2017 года на одну тысячу экономически активных граждан РФ в среднем приходится 39 микрозаймов («займов до заплаты»). При этом общее количество микрозаймов в РФ на указанную дату составило 2,98 млн ед.
«Несмотря на сравнительно высокие темпы увеличения объемов портфеля микрозаймов, уровень проникновения микрофинансовых институтов не представляется критичным и имеет потенциал дальнейшего роста. Микрофинансовые займы востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. Вместе с тем в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Всего на 1 сентября 2017 года в области насчитывается 84,31 тыс. микрозаймов.
По России на 1 сентября 2017 года на одну тысячу экономически активных граждан РФ в среднем приходится 39 микрозаймов («займов до заплаты»). При этом общее количество микрозаймов в РФ на указанную дату составило 2,98 млн ед.
«Несмотря на сравнительно высокие темпы увеличения объемов портфеля микрозаймов, уровень проникновения микрофинансовых институтов не представляется критичным и имеет потенциал дальнейшего роста. Микрофинансовые займы востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться. Вместе с тем в ряде регионов кредиторам необходимо обратить внимание на уровень текущей долговой нагрузки заемщиков, не позволяя ему превышать предельные уровни», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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