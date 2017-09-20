Кризис

В Свердловской области долги потребителей за тепло превысили 7 млрд рублей

Общая дебиторская задолженность за тепловую энергию в Свердловской области на начало отопительного сезона составила 7,1 млрд руб., из них более 5,23 млрд руб. составили долги управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».



В Екатеринбурге объем просроченной задолженности перед группой «Т Плюс» за теплоресурсы превысил 4,945 млрд руб., в Нижней Туре и Лесном — 1,285 млрд руб.



В числе худших плательщиков Екатеринбурга — УК «Чкаловская» (долг 205 млн руб.), УЖК ЖКО «Екатеринбург» (125 млн руб.), «Ремстройкомплекс» (109 млн руб.), УК «Губерния» (27 млн руб.), УК «Дом-Сервис» (52 млн руб.); Первоуральска — «Дом плюс» дебиторская задолженность более 99,6 млн руб., ПМУП ЕРЦ — 79,9 млн руб., УК «Даниловское» — 63,4 млн руб., ЖК «Магнитка» — 42 млн руб., ОЖК ПРП — 35 млн руб.; Нижней Туры — УК «Энергетик» (97 млн руб.), Уникомсевер-3 (25 млн руб.), «Энергетик ИС» (10,2 млн руб.).

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