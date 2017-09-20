Открытие улицы Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге перенесли на три недели

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге закончатся не раньше 7 октября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.Улица была закрыта из-за ремонта сетей с 23 августа по 17 сентября 2017 года. К обещанной дате участок оставался разрытым.Впоследствии управление ГИБДД в Свердловской области предъявило претензии дорожникам из-за срыва сроков. В ведомстве были недовольны тем, что рабочие не только необоснованно заняли техникой тротуары, но и не ведут работы по вечерам и выходным.Как следует из новых сроков, озвученных городскими властями, открытие улицы Мамина-Сибиряка перенесено на три недели.Отметим, что в день открытия улицы администрация Екатеринбурга планирует полностью закрыть Макаровский мост — до 23 октября.