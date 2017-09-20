Новости дня

АКРА назвало санацию через ФКБС долгосрочной угрозой для частных банков

УрБК, Москва, 20.09.2017. Санация кредитных организаций Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) является долгосрочной угрозой для частных российских банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление старшего директора рейтингового агентства АКРА Кирилла Лукашука.



«Это, безусловно, долгосрочная угроза для частных банков, поскольку доля госсектора растет, и санируемые банки получают квазигосгарантию, что повышает доверие к ним с точки зрения кредиторов, и это сказывается на работе частных банков», — сообщил К. Лукашук.



Напомним, в среду ЦБ РФ заявил, что рассматривает обращение собственника Бинбанка о санации кредитной организации с привлечением ФКБС.



К. Лукашук отметил, что сегодня государство — наиболее уверенный собственник с точки зрения возможностей поддержки и решения проблем.



«В долгосрочном плане больше вопросов, потому что мы видим, что возникает абсолютное доминирование государственного сектора в экономике и в банковском секторе в частности», — сказал эксперт.



Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики экономики в ближайшие годы.



«Чтобы выйти из капитала санируемого банка, нужна хорошая операционная среда для роста и развития кредитной организации. Если этого не будет, то продать крупный банк даже по частям очень сложно», — сказал К. Лукашук.



По его мнению, велика вероятность того, что регулятор будет санировать Бинбанк, поскольку он имеет «имеет широкое федеральное присутствие и существенный объем обязательств перед физическими лицами». Еще один фактор в пользу решения о финансовом оздоровлении — обращение собственников, свидетельствующее о конструктивной позиции акционеров.



«С точки зрения финансовой стабильности будет очень важно, какую позицию Банк России займет в отношении кредиторов Бинбанка — то есть будет ли это сценарий «Открытия», когда мораторий на выполнение обязательств перед кредиторами не был введен», — считает К. Лукашук.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: