Непредсказуемый тариф

Пассажиры такси в Екатеринбурге с конца августа обратили внимание на подорожание стоимости поездок. По отношению к маю 2017 года в августе тарифы увеличились на 14,4%. С одной стороны, это повышение можно объяснить сезонными изменениями — окончанием периода летних отпусков. Вместе с тем следует вспомнить, что последние два года напряженная конкуренция на рынке вылилась в демпинг. Однако события последних месяцев, по всей видимости, заставят игроков отказаться от этой стратегии. Горожанам, в свою очередь, придется забыть о дешевых поездках.С начала 2017 года в Екатеринбурге наблюдалась аномальная ситуация с формированием тарифов. Еще в декабре 2016 года средняя стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути, по данным Росстата, составляла 38,21 руб. В январе 2017 года средние цены резко упали — до 30,64 руб.Эта цифра оказалась даже ниже, чем в летний период (в июне-июле 2016 года цена была на уровне 34 руб.). Хотя именно на зимний период приходится больше расходов, связанных с содержанием автомобиля.В начале 2016 года подобного дисбаланса не было. В январе прошлого года средняя стоимость поездки на такси составляла 37,15 руб. в расчете на 1 км пути. В декабре 2015 года — 37,58 руб.Тенденция с ценообразованием в Екатеринбурге в 2017 году сильно отличалась от общероссийской. Эксперты объясняли происходящее высокой конкуренцией на рынке, которая вылилась в демпинг. Этой тактики игроки придерживались с 2015 года, но, как прогнозировал УрБК, долго на этом компании не смогли протянуть.Предполагалось, что следующим шагом в погоне за клиентом станет расширение штата водителей и автопарка. Жесткая конкуренция, в свою очередь, должна была привести к сокращению игроков. Правда компании, по всей видимости, не рассчитали человеческого фактора — у таксистов от демпинга не выдержали нервы.В январе 2017 года (как раз в период, когда тариф дошел до самой низкой отметки) водители взбунтовались. Они пригрозили забастовками и акциями протеста, если компании не пересмотрят тарифные сетки. Спустя несколько месяцев службы такси были вынуждены сдаться.В июле этого года сервисы «Яндекс.Такси» и Uber объявили о внедрении повышающего коэффициента. Тариф начал формироваться в зависимости от обстоятельств — плохая погода, пробки, общее количество заказов и так далее.Остальные службы такси начали выравнивать цены под уровень прошлого года. Если в мае средняя цена поездки составляла 31,72 руб. в расчете на 1 км, то к июлю стоимость была уже 35,63 руб., а в августе — 36,3 руб.В результате изменений жители Екатеринбурга столкнулись с неприятным сюрпризом: цена на поездку по одному и тому же маршруту в разные дни могла отличаться в 2-3 раза. Предугадать, в какой день будет дешевле доехать на такси, стало невозможно.«Цена за поездку по всем тарифам формируется полностью автоматически. Кроме самого тарифа, на стоимость поездки влияет множество факторов. Два самых основных — это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь. Эти факторы в крупных городах меняются настолько часто, что цена для одного и того же маршрута может меняться каждую секунду», — пояснила УрБК представитель «Яндекс.Такси» Наталья Рыжкова.Внедрение повышающего коэффициента вряд ли можно считать уступкой водителям. Уровень их заработка так и остался непостоянным. Ведь не каждый день в Екатеринбурге идет дождь. То же самое и с уровнем спроса на такси. Более того, после появления повышающего коэффициента водители пожаловались на потерю клиентов, недовольных неожиданными изменениями тарифов.«Дали заказ с 1.5 кэфом, проехав 30 минут по пробкам и увидев на навигаторе как растут минуты из-за свежего ДТП +20 минут еще, попросил вежливо женщину оплатить не 280 а 350 ссылаясь на изменившуюся дорожную обстановку, услышал отказ попросил покинуть авто, бросила в меня 150 и громко хлопнув дверью покинула машину», — написал 13 сентября на форуме таксистов екатеринбургский водитель Александр (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).В сервисах, где внедрили повышенный коэффициент, ранее заявляли, что это временная мера. Но как долго она будет действовать, в компаниях не уточнили.Кроме того, новая система не решила вопрос с кадрами. Как видно из сообщений от водителей, те просто отказываются брать заказы, когда внешние факторы складываются не в пользу заработка.В итоге на сегодняшний день на фоне сохраняющейся конкуренции игроки оказались в патовой ситуации. С одной стороны, доходов у клиентов не прибавилось, и они по-прежнему ориентируются на цены. С другой, сохраняется недовольство водителей. Такие меры, как повышающийся коэффициент, не понравились ни пассажирам, ни таксистам.Дальнейшее выживание игроков на рынке, по всей видимости, теперь будет зависеть только от собственных мощностей. На продолжение политики демпинга рассчитывать не приходится, и пассажирам придется смириться с другой реальностью тарифов.