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Рейтинг партии Ангелы Меркель упал до критического уровня

За три дня до парламентских выборов 24 сентября зафиксировано падение популярности партийного блока ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель до 36%, что является самым низким результатом с апреля, тогда он составлял 44%. Об этом сообщает «Российская газета».



Оппоненты из СДПГ сохранили поддержку избирателей на уровне 23%, проигрывая христианским демократам 13 пунктов. «Левые» подтвердили прежние опросы на уровне 10%. За ними следует партия «Альтернатива для Германии», которую предпочли 9% респондентов. «Зеленые» могут рассчитывать на симпатии 8% из числа опрошенных граждан.



Несмотря на существенное преимущество ХДС/ХCC, на заключительном этапе могут быть зафиксированы разные движения, считают эксперты исследовательского института YouGov. В этой связи А.Меркель предупредила своих сторонников.



«Я говорю всем и каждому, что исход этих выборов пока не разрешен», — подчеркнула канцлер.



По оценкам аналитиков YouGov, альянс ХДС/ХСС получит 255 мест в парламенте. Социал-демократы могут рассчитывать на 176 мест, а третьей силой станет партия «Альтернатива для Германии» с 85 местами. Бундестаг нового созыва по количеству депутатов будет немного больше и составит 686 мест.

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