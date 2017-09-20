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Морган Фримен призвал защитить демократию США от России

Американский актер Морган Фримен записал видеообращение от имени недавно созданной некоммерческой правительственной организации «Комитет по расследованию России», в котором призвал защитить демократию США. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Представьте такой сценарий фильма: бывший шпион КГБ, разозленный крушением своей Родины замышляет свою дорогу к мести. Пользуясь хаосом, он идет вверх по карьерной лестнице пост-советской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и направляет взор в сторону своего заклятого врага», — сказал он.



М. Фримен также призывал президента США Дональда Трампа признать вмешательство, якобы совершенное Россией в президентские выборы 2016 года, и защитить демократию.

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