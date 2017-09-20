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Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен новорожденных в Англии

Имя Оливия сместило Амелию с первого места среди самых популярных имен для новорожденных девочек в Англии и Уэльсе, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные национального статистического управления.



Среди имен для мальчиков в десятку вошло имя Мухаммед. Оно оказалось на восьмом месте. В прошлом году в Англии и Уэльсе 3 908 мальчиков назвали этим именем.



Первую пятерку мужских имен возглавило имя Оливер, на втором месте — Гарри. Третьим по популярности стал Джордж. Имена Джек и Джейкоб замыкают пятерку.



Среди женских имен лидируют Оливия и Амелия. На третьем месте — Эмили, на четвертом Айла, на пятом — Ава.

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