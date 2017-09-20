Рынок ОСАГО: болезненная трансформация

Введение обязательных электронных полисов ОСАГО, замена денежных выплат пострадавшим в ДТП натуральными и другие нововведения стали причиной существенных изменений в данном сегменте страхования. Представители страховщиков в целом положительно оценивают промежуточные итоги работы по новым правилам в Свердловской области. В то же время, число жалоб автовладельцев на нарушения их прав в 2017 году растет. Так, по словам экспертов, за I полугодие число обращений уральцев по вопросам, связанным с ОСАГО, увеличилось более чем на 60%.Руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе Вячеслав Тарасов на пресс-конференции в Екатеринбурге отметил, что рынок сегодня претерпевает изменения. Цель их — сделать полисы ОСАГО доступными для водителей, без навязанных услуг, а выплаты — адекватными и своевременными.Однако оценивать эффективность нововведений, по мнению эксперта, пока рано. Во всяком случае, в сфере выплат и борьбы с «автомошенниками» ситуация в 2017 году остается напряженной, несмотря на переход страховых компаний к натуральному возмещению ущерба.«Средняя страховая выплата по Свердловской области в сентябре достигла 79,1 тыс. руб. Это выше российского показателя, который составляет 78 тыс. руб. Страховые компании работают на грани убыточности, и немалую роль в повышении выплат играют «автомошенники». Все это может привести либо к повышению стоимости полиса, либо к реформе ОСАГО», — рассказал Вячеслав Тарасов.По словам заместителя начальника Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Владимира Дроздецкого, за последние три месяца количество пресеченных преступлений в сфере ОСАГО выросло в 1,5 раза. В два раза больше дел направлено в суды. Впрочем, эксперт уточняет, что такая динамика связана не столько с увеличением числа правонарушений, сколько с повышенным вниманием к проблеме надзорных ведомств в последние месяцы.«Мы недооценивали опасность страховых мошенничеств и других финансовых махинаций в сфере ОСАГО. Теперь более эффективно взаимодействуем со страховыми компаниями и преступлений выявляем в разы больше, чем ранее. В Свердловской области это в основном поддельные полисы и деятельность криминальных автоюристов — фальсификация повреждений механическим способом или установка поврежденных деталей на автомобиль», — пояснил Владимир Дроздецкий.Не снижается и число жалоб граждан на оказанные им услуги в сфере страхования автогражданской ответственности. Начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Сергей Кокоулин отмечает, что количество обращений автовладельцев в I полугодии в абсолютных цифрах увеличилось — в основном за счет проблем с расчетом коэффициента бонус-малус (КБМ) и доступностью электронных полисов.«В I полугодии 2017 года поступило порядка 3 900 обращений по вопросам ОСАГО, из них около 300 связаны с доступностью бумажных полисов и навязыванием дополнительных услуг. Это примерно 8% от общего числа жалоб. В прошлом году за тот же период было 2 400 обращений и 20% соответственно. То есть вопросов по бумажным полисам стало меньше. Но вместе с тем в I полугодии текущего года поступило около 600 обращений по доступности уже электронного полиса. Сегодня их число постепенно снижается. Актуальным остается и вопрос расчета КБМ — в этом году мы получили более 1,5 тыс. связанных с ним жалоб», — рассказал Сергей Кокоулин.По словам экспертов, система выдачи электронных полисов еще не до конца отлажена. Бывают сбои в работе программного обеспечения, случаи, когда компания не может заключить договор в силу исчерпания лимита на ОСАГО и перенаправляет клиента другому страховщику. Но эти действия остаются в рамках правового поля. Помимо этого, существуют сайты-двойники, выдающие недействительные полисы, а также посредники, требующие с граждан маржу за оформление электронного договора. Это уже незаконная деятельность, за нее предусмотрена административная и уголовная ответственность.Все эти «накладки» приводят к тому, что многие автовладельцы не могут в нужный момент оформить договор ОСАГО и пользоваться своим автомобилем.«Человеку нужно оформить полис и ехать, не беспокоясь о том, что его остановят сотрудники ДПС. Но он зачастую не может этого сделать. Кому-то страховщики отказывают, если понимают, что не смогут получить с него большую премию, в том числе из-за высокого КБМ, кому-то достаются полисы, отсутствующие в базе данных РСА. По всем этим вопросам людям приходится писать заявления и ждать их рассмотрения или покупать полис у агентов со значительной переплатой», — пояснил директор некоммерческого партнерства по защите прав граждан «Автоэкспертиза» Валерий Кузнецов.Таким образом, реформы, целью которых была защита прав участников рынка ОСАГО и в первую очередь — потребителей данной услуги, пока не дают видимого положительного эффекта. Представители страховых компаний надеются, что новые механизмы с ближайшее время будут отрегулированы и заработают в соответствии с их ожиданиями. Однако сами автовладельцы по-прежнему сомневаются в целесообразности реформ.