Новости дня

УЭХК поставил в Малайзию и Саранск партию стандартных образцов изотопного состава урана

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) направило заказчикам очередную партию государственных стандартных образцов изотопного состава урана (СОИСУ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



СОИСУ необходимы для контроля и учета ядерных материалов, контроля технологического процесса разделения изотопов урана и производства топлива для атомных станций, аттестации товарной продукции и методик измерений, сертификации и поверки средств измерений.



Для создания СОИСУ на УЭХК получены изотопы урана высокой изотопной чистоты. Их изготовлением и их поставкой на комбинате занято специализированное подразделение, имеющее в своем составе технологический, химически и масс-спектрометрический участки, оснащенные современной прецизионной аппаратурой.



«АО «УЭХК» является базовой организацией Госкорпорации «Росатом», изготавливающей, испытывающей и поставляющей СОИСУ, и входит в тройку основных производителей. Потребителями этой специфической продукции комбината являются как российские, так и зарубежные предприятия атомной отрасли», — рассказали в пресс-службе.



УЭХК имеет опыт поставок СОИСУ в Китай, США, Бельгию, Чехию, Канаду. Официальным поставщиком изотопной продукции Госкорпорации «Росатом» на международный рынок выступает АО «В/О «Изотоп».



Применение государственных стандартных образцов изотопного состава урана, изготовленных в АО «УЭХК», обеспечивает единство измерений в области контроля качества урановых материалов на всех предприятиях ядерного топливного цикла ГК«Росатом».



В сентябре 38 экземпляров СОИСУ на сумму 57 тыс. 745 долл. США направлены в Австрию для конечного потребителя — Управления лицензирования в атомной энергии Министерства науки, технологии и инноваций Малайзии, 8 экземпляров 2,5 млн руб. — в Саранский филиал АО «НИИТФА».



В среднем АО «УЭХК» ежегодно направляет заказчикам около 100 экземпляров СОИСУ на сумму свыше 13 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: