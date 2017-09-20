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За год в Екатеринбурге зарплаты в вакансиях фармацевтов снизились на 12,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В августе 2017 года средняя заработная плата в вакансиях категории «Медицина, фармацевтика» в Екатеринбурге снизились на 12,8% по сравнению с прошлым годом, до 27 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводят аналитики «Avito Работа».



Наиболее заметно (на 43,1%) зарплаты снизились в категории «Госслужба, НКО» — до 22,8 тыс. руб. против 40 тыс. руб. в августе 2016 года. В категории «Управление персоналом» — на 19,5%, до 37,3 тыс. руб. в месяц, «Юриспруденция» — на 12,9%, до 12,9%, до 27 тыс. руб., «Охрана и безопасность» — на 11,7%, до 26 тыс. руб.



Максимальная положительная динамика в Екатеринбурге — рост на 24,9% — отмечена в разделе «Фитнес, салоны красоты». Средняя зарплата в вакансиях этой категории составила в августе 31,6 тыс. руб. В категории «ЖКХ, эксплуатация» зарплаты выросли на 18,2%, до 38,8 тыс. руб., «Консультирование» — на 17%, до 29,8 тыс. руб.

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