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Правительство РФ одобрило проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
20 сентябрь 2017 (15:35)
УрБК, Москва, 20.09.2017. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.
В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы.
В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы.
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