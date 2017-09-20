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Правительство РФ одобрило проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 20.09.2017. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.



В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы.

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