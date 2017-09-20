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Группа ЧТПЗ поставила продукцию для белорусской спецтехники
20 сентябрь 2017 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) впервые поставил партию труб предприятию «САЛЕО-Кобрин», крупнейшему производителю гидроцилиндров в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Заказ включает 40 т. горяче- и холоднодеформированных труб диаметром от 50 до 194 мм.
Продукция ПНТЗ будет использована в производстве гидроцилиндров для автомобилей и грузоподъемных машин.
«Группа ЧТПЗ постоянно наращивает объем поставок в страны СНГ — в первом полугодии 2017 года отгрузки возросли на 3%. Наиболее востребованной продукцией на этом рынке остаются трубы большого диаметра, OCTG, а также бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Группа ЧТПЗ традиционно поставляет трубы для автомобильной отрасли. Среди клиентов компании — «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ», «БелАЗ», «МАЗ». В 2016 году доля Группы ЧТПЗ в поставках основных производителей труб для автомобильной отрасли России составила около 60%, в Белоруссии — около 45%.
Заказ включает 40 т. горяче- и холоднодеформированных труб диаметром от 50 до 194 мм.
Продукция ПНТЗ будет использована в производстве гидроцилиндров для автомобилей и грузоподъемных машин.
«Группа ЧТПЗ постоянно наращивает объем поставок в страны СНГ — в первом полугодии 2017 года отгрузки возросли на 3%. Наиболее востребованной продукцией на этом рынке остаются трубы большого диаметра, OCTG, а также бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Группа ЧТПЗ традиционно поставляет трубы для автомобильной отрасли. Среди клиентов компании — «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ», «БелАЗ», «МАЗ». В 2016 году доля Группы ЧТПЗ в поставках основных производителей труб для автомобильной отрасли России составила около 60%, в Белоруссии — около 45%.
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