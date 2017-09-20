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На Среднем Урале убрано 29% овощей
20 сентябрь 2017 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области уборка урожая овощей завершена на 29%. Об этом сообщает региональный департамент информполитики со ссылкой на министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева.
По словам главы ведомства, темпы сбора овощных культур в этом году выше прошлогодних.
В то же время по другим культурам уборка урожая в этом году отстает от темпов прошлого года. Так, на сегодняшний день в регионе убрано только 68% зерновых от плана, в то время как в 2016 году сельхозпроизводители к 20 сентября успели собрать 90% урожая.
«Валовый сбор зерна составил 600 тыс. т, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», — заявил министр.
Также в Свердловской области заготовлено 29,3 центнера кормовых культур на одну условную голову скота. В планах собрать 30 центнеров.
Продолжается уборка картофеля. На сегодня убрано культуры 54% от плана. Урожайность выше прошлогодней на 30 центнеров и составляет 178 центнеров с гектара.
По словам главы ведомства, темпы сбора овощных культур в этом году выше прошлогодних.
В то же время по другим культурам уборка урожая в этом году отстает от темпов прошлого года. Так, на сегодняшний день в регионе убрано только 68% зерновых от плана, в то время как в 2016 году сельхозпроизводители к 20 сентября успели собрать 90% урожая.
«Валовый сбор зерна составил 600 тыс. т, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90% зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей», — заявил министр.
Также в Свердловской области заготовлено 29,3 центнера кормовых культур на одну условную голову скота. В планах собрать 30 центнеров.
Продолжается уборка картофеля. На сегодня убрано культуры 54% от плана. Урожайность выше прошлогодней на 30 центнеров и составляет 178 центнеров с гектара.
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