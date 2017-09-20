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Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро — на 8 коп.
20 сентябрь 2017 (14:25)
УрБК, Москва, 20.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября. Курс долл. США вырос на 2,97 коп., до 58,12 руб., курс евро — на 8,79 коп., до 69,76 руб.
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