Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 2 коп., евро — на 8 коп.

20 сентябрь 2017 (14:25)

УрБК, Москва, 20.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября. Курс долл. США вырос на 2,97 коп., до 58,12 руб., курс евро — на 8,79 коп., до 69,76 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...