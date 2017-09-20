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Росстат: 3,8 млн россиян считаются безработными

УрБК, Москва, 20.09.2017. По итогам августа 2017 года количество безработых жителей России достигло 3,8 млн человек, что составляет 4,9% от рабочей силы страны. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении России, подготовленном Росстатом.



При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 800 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы в августе 2017 года составила 76,9 млн человек, в том числе в возрасте 15-72 лет — 76,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.



В июле 2017 года в общей численности занятого населения 31,8 млн человек, или 44% составляли штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 млн человек.



Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях в июле 2017 года составило 33,1 млн человек и было меньше, чем в июле 2016 года, на 835 тыс. человек или на 2,5%.

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