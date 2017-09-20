Новости дня

В Свердловской области могут продлить срок включения обманутых дольщиков в реестр

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо инициировали законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков со стороны государства. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.



На первом в осенней сессии заседании депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах».



Речь идет о продлении возможности для жителей Свердловской области быть включенными в реестр нуждающихся в поддержке государства граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. По действующему закону срок включения в перечень ограничивался 1 января 2017 года. Л. Бабушкина и В. Лаппо предлагают продлить срок включения на два года — до 1 января 2019 года.



«В 2011 году мы одними из первых в Российской Федерации приняли закон, который коротко можно назвать «Об обманутых дольщиках». Однако недобросовестные застройщики находят новые схемы мошеннических действий, поэтому закон корректировался в 2013, 2014, затем в 2015 и 2016 годах, чтобы защитить наших граждан. На встречу с губернатором Евгением Куйвашевым 16 сентября 2017 года пришли, в том числе, граждане, которые не включены в реестр нуждающихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопроект, позволяющий оказать дополнительную поддержку государства новым обманутым дольщикам», — подчеркнула Л. Бабушкина.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: