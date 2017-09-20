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Микаил Шишханов возглавил совет директоров Бинбанка
20 сентябрь 2017 (13:50)
УрБК, Москва, 20.09.2017. Совет директоров Бинбанка избрал председателем совета директоров Микаила Шишханова. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Микаил Шишханов при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка», — отмечается в сообщении.
Сам Микаил Шишханов отмечает, что Бинбанк находится в активной переговорной стадии с Банком России.
«Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», — отметил Микаил Шишханов.
Напомним, что сегодня СМИ сообщили о том, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее пресс-служба регулятора сообщила, что собственник Бинбанка сам обратился в Банк России с просьбой о рассмотрении возможности санации кредитной организации через ФКБС.
«Микаил Шишханов при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка», — отмечается в сообщении.
Сам Микаил Шишханов отмечает, что Бинбанк находится в активной переговорной стадии с Банком России.
«Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», — отметил Микаил Шишханов.
Напомним, что сегодня СМИ сообщили о том, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее пресс-служба регулятора сообщила, что собственник Бинбанка сам обратился в Банк России с просьбой о рассмотрении возможности санации кредитной организации через ФКБС.
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