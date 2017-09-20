Новости дня

Микаил Шишханов возглавил совет директоров Бинбанка

УрБК, Москва, 20.09.2017. Совет директоров Бинбанка избрал председателем совета директоров Микаила Шишханова. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Микаил Шишханов при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка», — отмечается в сообщении.



Сам Микаил Шишханов отмечает, что Бинбанк находится в активной переговорной стадии с Банком России.



«Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика. Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», — отметил Микаил Шишханов.



Напомним, что сегодня СМИ сообщили о том, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее пресс-служба регулятора сообщила, что собственник Бинбанка сам обратился в Банк России с просьбой о рассмотрении возможности санации кредитной организации через ФКБС.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: