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Самая низкая доля расходов бюджета Екатеринбурга пришлась на детские сады и доступное жилье
20 сентябрь 2017 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. Администрация Екатеринбурга отчиталась об исполнении бюджета по итогам девяти месяцев 2017 года. График доходов и расходов городской казны опубликован на официальном сайте муниципалитета.
Как следует из отчета, на минимальном уровне оказались расходы городского бюджета на программы «Столица», развитие детских садов и доступное жилье для молодых семей. Все проекты являются муниципальными.
Так, по программе «Столица» уровень исполнения расходов составил 17% (потрачено 439 млн руб. из запланированных 2,58 млрд руб.). Программа «Доступное жилье молодым семьям» — на 5% (потрачено 1 млн руб. из 23 млн руб.). На развитие сети детских садов с января по сентябрь 2017 года израсходовано 98 млн руб. из 384 млн руб. (исполнено на 26%).
Также невысокий уровень исполнения расходов бюджета наблюдается по программе «Развитие ЖКХ, повышение энергетической эффективности». На эти цели потрачено 108 млн руб. из запланированных 308 млн руб. (29%).
Как следует из отчета, на минимальном уровне оказались расходы городского бюджета на программы «Столица», развитие детских садов и доступное жилье для молодых семей. Все проекты являются муниципальными.
Так, по программе «Столица» уровень исполнения расходов составил 17% (потрачено 439 млн руб. из запланированных 2,58 млрд руб.). Программа «Доступное жилье молодым семьям» — на 5% (потрачено 1 млн руб. из 23 млн руб.). На развитие сети детских садов с января по сентябрь 2017 года израсходовано 98 млн руб. из 384 млн руб. (исполнено на 26%).
Также невысокий уровень исполнения расходов бюджета наблюдается по программе «Развитие ЖКХ, повышение энергетической эффективности». На эти цели потрачено 108 млн руб. из запланированных 308 млн руб. (29%).
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