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Гражданин Киргизии нацарапал свое имя на мемориале Линкольну в Вашингтоне

Американские правоохранители задержали в Вашингтоне гражданина Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале президенту США Аврааму Линкольну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.



«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель ведомства.



Как сообщается, гражданин Киргизии был задержан на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма. Впоследствии его отпустили, он должен явиться на судебное заседание в начале октября.



После инцидента посольство страны в Вашингтоне связалось с мужчиной для оказания правовой помощи.



«Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», — рассказали в киргизском МИДе.

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