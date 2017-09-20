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Гражданин Киргизии нацарапал свое имя на мемориале Линкольну в Вашингтоне
20 сентябрь 2017 (12:40)
Американские правоохранители задержали в Вашингтоне гражданина Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале президенту США Аврааму Линкольну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.
«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель ведомства.
Как сообщается, гражданин Киргизии был задержан на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма. Впоследствии его отпустили, он должен явиться на судебное заседание в начале октября.
После инцидента посольство страны в Вашингтоне связалось с мужчиной для оказания правовой помощи.
«Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», — рассказали в киргизском МИДе.
«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон был задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель ведомства.
Как сообщается, гражданин Киргизии был задержан на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма. Впоследствии его отпустили, он должен явиться на судебное заседание в начале октября.
После инцидента посольство страны в Вашингтоне связалось с мужчиной для оказания правовой помощи.
«Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», — рассказали в киргизском МИДе.
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