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Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 226 человек

В результате землетрясения в центральной части Мексики, по последним данным, погибли 226 человек. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте в своем твиттере.



«К настоящему моменту известно о 226 погибших», — написал он.



Уточняется, что 117 человек погибли в Мехико, еще 55 — в соседнем штате Морелос.



Как сообщалось ранее, в Мехико в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 рухнули 44 здания.

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