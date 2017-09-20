Дайджест

В полиции Австралии заявили о неизбежности крупного теракта в Сиднее

Помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мёрдок в интервью The Daily Telegraph заявил, что в Сиднее произойдёт крупный теракт, и «это неизбежно». Об этом сообщает RT.



«Я не хочу говорить это, но это произойдёт. Это неизбежно», — заявил он.



По его словам, выполняя роль главы контртеррористического отдела, он видит отличную работу правоохранительных органов, но всё равно «это произойдёт».



«Несмотря на всё то, что делается, и хорошую работу, которую выполняют правоохранительные органы и разведка, не желая вызывать ненужный страх в обществе, это произойдёт», — отметил М.Мёрдок.



Как он пояснил, главную угрозу представляют одиночки или группировки, о которых властям ничего не известно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: