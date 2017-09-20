Дайджест
В полиции Австралии заявили о неизбежности крупного теракта в Сиднее
20 сентябрь 2017 (12:39)
Помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мёрдок в интервью The Daily Telegraph заявил, что в Сиднее произойдёт крупный теракт, и «это неизбежно». Об этом сообщает RT.
«Я не хочу говорить это, но это произойдёт. Это неизбежно», — заявил он.
По его словам, выполняя роль главы контртеррористического отдела, он видит отличную работу правоохранительных органов, но всё равно «это произойдёт».
«Несмотря на всё то, что делается, и хорошую работу, которую выполняют правоохранительные органы и разведка, не желая вызывать ненужный страх в обществе, это произойдёт», — отметил М.Мёрдок.
Как он пояснил, главную угрозу представляют одиночки или группировки, о которых властям ничего не известно.
«Я не хочу говорить это, но это произойдёт. Это неизбежно», — заявил он.
По его словам, выполняя роль главы контртеррористического отдела, он видит отличную работу правоохранительных органов, но всё равно «это произойдёт».
«Несмотря на всё то, что делается, и хорошую работу, которую выполняют правоохранительные органы и разведка, не желая вызывать ненужный страх в обществе, это произойдёт», — отметил М.Мёрдок.
Как он пояснил, главную угрозу представляют одиночки или группировки, о которых властям ничего не известно.
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