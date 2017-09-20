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Николас Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его американский коллега Дональд Трамп является «новым Гитлером» в международной политике. Об этом сообщает RT.



«Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам», — заявил Н.Мадуро.



Американский лидер во время выступления на 72-й Генассамблее ООН назвал неприемлемой ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, где голодает народ и разрушаются демократические институты.

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