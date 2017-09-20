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По итогам I полугодия оборот розничной торговли в России сократился на 0,3%
20 сентябрь 2017 (12:29)
УрБК, Москва, 20.09.2017. По итогам первых шести месяцев 2017 года оборот розничной торговли сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,896 трлн руб. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении России, подготовленном Росстатом.
Оборот розничной торговли в августе 2017 года составил 2,591 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года. В период с января по август оборот вырос на 0,2% по сравнению с первыми восемью месяцами 2016 года и составил 18,997 трлн руб.
В августе 2017 года оборот розничной торговли на 93,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,6%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров — 52,5%.
Оборот розничной торговли в августе 2017 года составил 2,591 трлн руб., что в сопоставимых ценах составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года. В период с января по август оборот вырос на 0,2% по сравнению с первыми восемью месяцами 2016 года и составил 18,997 трлн руб.
В августе 2017 года оборот розничной торговли на 93,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,6%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров — 52,5%.
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