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За месяц средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге выросла на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросла на 0,5% и составила 66 тыс. 462 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



Текущий уровень цен на 2,4% ниже конца 2016 года и на 13,3% меньше пикового показателя, который был достигнут в феврале 2015 года.



Объем предложения продолжает постепенно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в азе данных УПН снизилось на 1,3%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 3,2%. Несмотря на то, что общее число квартир в базе данных УПН опустилось ниже отметки в 10 тыс., у покупателей сохраняется широкий качественный и территориальный выбор. Медленные темпы снижения предложения пока не привели к заметной корректировке рыночного баланса.



По состоянию на середину августа в базе данных УПН выставляется около 9,8 тыс. квартир и около 1 тыс. 800 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамиле, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 860 квартир. Объем предложения на рынке новостроек относительно стабилен — около 17 тыс. квартир.



Среди отдельных территориальных сегментов небольшое снижение цен за последний месяц зафиксировано лишь на окраинах города (3-4 пояс). В районах 1-2 пояса слабый рост цен: на 0,3-0,5%. В центре, где динамика цен традиционно неустойчива, средний показатель (94 тыс. 528 руб. за кв. м.) вырос на 1,7 %.



В целом аналитики УПН констатируют, что общий ценовой уровень в последние 4 месяца почти не меняется.



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 130 дней. Этот показатель медленно снижается в последние месяцы.

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