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С начала года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2%
20 сентябрь 2017 (11:38)
УрБК, Москва, 20.09.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян в период с января по август сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая оценка Росстата приводится в опубликованном во вторник докладе о социально-экономическом положении России.
При этом в августе годовые темпы снижения реальных располагаемых денежных доходов замедлились до 0,3% с 1% в июле (согласно пересмотренным данным).
Денежные доходы в среднем на душу населения в августе составили 31 тыс. 422 руб., увеличившись в годовом выражении на 3,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 38,04 тыс. руб. (рост на 7,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). При этом реальная зарплата увеличилась на 3,7%.
При этом в августе годовые темпы снижения реальных располагаемых денежных доходов замедлились до 0,3% с 1% в июле (согласно пересмотренным данным).
Денежные доходы в среднем на душу населения в августе составили 31 тыс. 422 руб., увеличившись в годовом выражении на 3,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 38,04 тыс. руб. (рост на 7,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). При этом реальная зарплата увеличилась на 3,7%.
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