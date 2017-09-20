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С начала года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2%

УрБК, Москва, 20.09.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян в период с января по август сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая оценка Росстата приводится в опубликованном во вторник докладе о социально-экономическом положении России.



При этом в августе годовые темпы снижения реальных располагаемых денежных доходов замедлились до 0,3% с 1% в июле (согласно пересмотренным данным).



Денежные доходы в среднем на душу населения в августе составили 31 тыс. 422 руб., увеличившись в годовом выражении на 3,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 38,04 тыс. руб. (рост на 7,1% к аналогичному прошлогоднему периоду). При этом реальная зарплата увеличилась на 3,7%.

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