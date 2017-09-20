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В Карпинске двух поваров будут судить из-за отравления воспитанников интерната

20 сентябрь 2017 (11:19)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В Карпинском городском суде 29 сентября 2017 года начнется рассмотрение уголовного дела в отношении двух поваров детского дома-интерната. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудников пищеблока обвиняют по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Массовое отравление в доме-интернате произошло весной 2016 года. По версии следствия, повара нарушили санитарные нормы при работе с сырьем и готовыми продуктами.

«В результате нарушения санитарных правил действиями поваров был причинен вред здоровью сотрудника и 32 воспитанникам Карпинского детского дома-интерната. У всех выявлено заболевание — острый сальмонеллез», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что оба повара полностью признали свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться в порядке особого судопроизводства.

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