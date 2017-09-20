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Жительницу Екатеринбурга лишили статуса индивидуального предпринимателя за нелегальную продажу алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В Екатеринбурге павильон на улице Бульвар Культуры 30/1 дважды попался на незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Торговая точка принадлежит индивидуальному предпринимателю Королевой Надежде Викторовне. По каждому эпизоду инспекторы составили на нее протоколы о нарушении по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и направили материалы в суд.



В итоге предпринимательницу каждый раз штрафовали на 3 тыс. руб. и выносили решение об уничтожении продукции.



Кроме того, инспекторы Роспотребнадзора через суд потребовали лишить Надежду Королеву статуса индивидуального предпринимателя за неоднократное нарушение прав потребителей. Суд удовлетворил иск, решение вступило в законную силу 22 августа 2017 года.

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