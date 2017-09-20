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Производство мяса в Свердловской области сократилось на 3,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. За восемь месяцев 2017 года в Свердловской области произвели 154,9 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



В то же время производство молока выросло на 5,3%, до 487,7 тыс. т, яиц — на 3,5%, до 999,7 млн шт.



Согласно данным статистики, к концу августа в регионе насчитывалось 263,4 тыс. голов крупного рогатого скота. В годовом выражении поголовье сократилось на 0,6%. Также в хозяйствах Среднего Урала уменьшилось количество овец и коз — на 0,1%, до 73,8 тыс. голов, птиц — на 2,1%, до 14,1 млн голов. Число свиней выросло на 2,6%, до 360,2 тыс. голов.

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