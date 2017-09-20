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Жительницу Волчанска обвиняют в мошенничестве с продажей пуховиков через соцсети

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В Карпинске перед судом предстанет жительница Волчанска, обвиняемая по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, женщина через соцсети находила заказчиков и брала от них заказы на поставку одежды. После того, как она получала деньги, то прекращала переписку и удаляла их из «друзей», не выполнив взятые обязательства.



«Первое заявление на действия мошенницы поступило в правоохранительные органы от пострадавшей из Алтайского края, ею был заказан пуховик стоимостью свыше 4,3 тыс. рублей. Не дождавшись своего заказа, женщина обратилась в полицию», — говорится в сообщении.



В общей сложности, как полагает следствие, из-за мошенничества жительницы Волчанска пострадало более 200 человек из разных регионов России: Алтайского края, Красноярского края, Воронежской, Тюменской, Самарской областей и других.



Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 человек (те, кому ущерб причинен на сумму свыше 2,5 тыс. руб.).



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 2 Карпинского судебного района.

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