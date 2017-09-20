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В России увеличилось производство водки и коньяка

УрБК, Москва, 20.09.2017. Предприятия РФ в августе 2017 года увеличили производство водки и конька в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.



Производство водки в августе составило 7 млн декалитров, что выше на 18,5% августа 2016 года и на 16,6% выше объемов производства в июле этого года. Производство коньяка за отчетный период увеличилось в сравнении с прошлым годом до 756 тыс. декалитров, что на 12,6% выше августа прошлого года и на 49,3% выше, чем в июле текущего года.



Производство пива в августе составило 74,6 млн декалитров. Этот показатель не изменился по сравнению августом прошлого года, но увеличился на 3,3% по сравнению с июлем 2017 года.



Выпуск минеральных вод в этом августе вырос на 1,9% — до 566 млн полулитров в сравнении с прошлым августом, а также превысил показатель июля 2017 года на 3,5%. Производство питьевых вод без сахара и вкусоароматических веществ выросло в сравнении с августом прошлого года на 4,9% — до 614 млн полулитров, а по отношению к июлю 2017 года — выросло на 5%.



Производство сигарет в августе в годовом выражении сократилось на 14,2% — до 24,4 млрд штук, но по сравнению с июлем этого года выросло на 9,1%.

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