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На Среднем Урале не успели закончить капремонт систем теплоснабжения в 183 домах
19 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В этом году в рамках программы капремонта в Свердловской области планировалось заменить системы теплоснабжения в 1 тыс. 186 домах. По оперативным данным регионального фонда капремонта, на текущий момент строители полностью завершили работы в 1 тыс. 003 домах.
«В оставшихся 183 домах системы теплоснабжения находятся в стадии завершения, их готовность на сегодняшний день составляет 85-90% (некоторые дома стоят под давлением, в других МКД идет процесс подписания исполнительной документации и исправление замечаний по ремонту, либо передача выполненных работ представителям управляющей компании)», — пояснили УрБК в пресс-службе регионального оператора.
Обновление затронуло 85 муниципалитетов региона из 94, при этом в 29 образованиях многоквартирные дома готовы к запуску тепла.
«В оставшихся 183 домах системы теплоснабжения находятся в стадии завершения, их готовность на сегодняшний день составляет 85-90% (некоторые дома стоят под давлением, в других МКД идет процесс подписания исполнительной документации и исправление замечаний по ремонту, либо передача выполненных работ представителям управляющей компании)», — пояснили УрБК в пресс-службе регионального оператора.
Обновление затронуло 85 муниципалитетов региона из 94, при этом в 29 образованиях многоквартирные дома готовы к запуску тепла.
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