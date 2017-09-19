Кризис

Почти половина россиян не понимают экономической политики государства

19 сентябрь 2017 (17:50)

Среди работающих граждан в России 44,5% не понимают цели и смысла экономической политики. Об этом говорится в соцопросе, проведенном Центром мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Среди респондентов, понимающих экономическую политику государства, оказались граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики. Не представляют цели и смысла текущих действий государства в экономике чаще всего работники с низким достатком и, как правило, работающие на «теневом» рынке труда.

Согласно данным опроса, 43,1% респондентов полагают, что в российской экономике происходит ухудшение и даже заметный спад. Почти треть (25,7%) участников опроса заявили, что ничего не меняется, 25,8% увидели признаки улучшения и заметного подъема.

Эксперты отмечают, что полученные данные сильно отличаются от результатов опроса 2002 года, когда после кризиса 90-х гг. среди населения фиксировался рост позитивных настроений в отношении направления развития экономики.

«Сегодня ситуация выглядит иначе. В оценках граждан больше наблюдаются негативные ожидания», — констатируют авторы исследования.

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