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Синоптики прогнозируют очередные заморозки в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В конце рабочей недели в Свердловскую область вернутся заморозки, прогнозируют в Свердловском Гидрометцентре.



«В связи с прохождением северо-западного циклона и вторжением в его тыл арктической воздушной массы 21 сентября местами в Свердловской области и Пермском крае, 22 сентября на большей части территории Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская области и Пермский край) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 С, в Свердловской и Пермском — до -6 С», — выступило с предупреждением ведомство.



В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области призвали жителей региона быть осторожнее: не оставлять включенные обогреватели и электроплиты в жилье без присмотра, стараться не перегружать сеть, поменять автомобильные шины на зимние.



«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — рекомендуют спасатели.

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