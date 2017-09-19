Дайджест
В Москве из-за анонимных звонков эвакуированы 2 ТЦ и 11 управ
19 сентябрь 2017 (17:37)
Два московских торговых центра — «Гагаринский» и Центральный детский магазин на Лубянке — эвакуированы из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Российская газета».
«В 11:40 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Гагаринский» на ул. Вавилова, д 3. В 12:06 мск поступило сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине», — сообщили в экстренных службах столицы.
Кроме того, из-за анонимных звонков эвакуированы и проверяются управы 11 районов Москвы.
«В 11:15 мск поступили анонимные звонки с угрозами в столичных управах районов Люблино, Внуково, Кузьминки, Солнцево, Лефортово, а также Басманного и Богородского. В 11:26 мск добавились управы Новогиреево и Перово»,— заявил источник ТАСС.
Начиная с 11 сентября по всей России из-за анонимных звонков были массово эвакуированы более 140 тыс. человек. Угроза взрывов в более чем 420 зданиях не подтвердилась. В некоторых регионах возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Основной версией происходящего считается спланированная атака.
«В 11:40 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Гагаринский» на ул. Вавилова, д 3. В 12:06 мск поступило сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине», — сообщили в экстренных службах столицы.
Кроме того, из-за анонимных звонков эвакуированы и проверяются управы 11 районов Москвы.
«В 11:15 мск поступили анонимные звонки с угрозами в столичных управах районов Люблино, Внуково, Кузьминки, Солнцево, Лефортово, а также Басманного и Богородского. В 11:26 мск добавились управы Новогиреево и Перово»,— заявил источник ТАСС.
Начиная с 11 сентября по всей России из-за анонимных звонков были массово эвакуированы более 140 тыс. человек. Угроза взрывов в более чем 420 зданиях не подтвердилась. В некоторых регионах возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Основной версией происходящего считается спланированная атака.
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