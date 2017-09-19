Дайджест
Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро
19 сентябрь 2017 (17:36)
Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG. Об этом сообщает Bloomberg.
Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.
Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.
«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса.
Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.
Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.
«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса.
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