Дайджест

Женевские сантехники обнаружили в канализации десятки тысяч евро

19 сентябрь 2017 (17:36)

Швейцарские прокуроры пытаются выяснить, зачем неизвестный спустил в унитаз десятки тысяч евро в женевском отделении финансового холдинга UBS Group AG. Об этом сообщает Bloomberg.

Сначала банкноты номиналом в 500 евро были найдены несколько месяцев назад в уборной рядом с банковским хранилищем. Через несколько дней купюры засорили туалеты в трех расположенных рядом ресторанах. Издание отмечает, что услуги сантехников по прочистке труб обошлись заведениям в тысячи франков.

Полиция обратила внимание, что многие купюры были порезаны, предположительно, ножницами.

«Несмотря на то, что уничтожение денег в Швейцарии не является преступлением, мы начали расследование, поскольку за этой историей должно быть что-то», — заявил представитель женевской прокуратуры Генри Делла Каса.

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