Тепло отстает от прошлого сентября

Традиционно отопительный сезон в Свердловской области начинается в середине сентября. Как правило, краткосрочные изменения погоды не влияют на пуск тепла. Так, в этом году на переносе срока не отразились ни заморозки в начале сентября, ни летние температуры на прошлой неделе. Вместе с тем, если сравнить динамику подключения муниципалитетов к теплоснабжению в годовом разрезе, окажется, что в прошлом году к 19 сентября показатели превосходили текущие по всем категориям.К утру 19 сентября 2017 года в Свердловской области отопление включили в 18% жилищного фонда и 41% учреждений соцкультбыта в 66 муниципалитетах из 94. Год назад, 18 сентября 2016 года, подача тепла началась в 93 муниципалитетах из 94. Тогда отоплением успели обеспечить 42% жилфонда и 71% учреждений социального быта.Сегодня в регионе в общей сложности отапливается около 15 млн кв. м. жилья и 2 тыс. 431 объект социальной сферы, год назад — почти 25 млн кв. м. и 4 тыс. 234 учреждения соцкультбыта. В этом году полностью обеспечены теплом оказались 14 муниципалитетов, в прошлом — почти в три раза больше, 40.Напомним, в прошлом году коммунальщики готовились к холодной зиме. Однако сезон оказался достаточно теплым, но со значительными перепадами температур, которые привели к многочисленным авариям на тепло- и электросетях. В этом году первые заморозки пришли в регион уже в первых числах сентября, а к середине месяца о них стало предупреждать МЧС.«В ближайшие часы и ночью 19 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 С», — разослали спасатели жителям региона сообщения накануне.В ближайшие дни погода не порадует свердловчан, прогнозируют в Свердловском Гидрометцентре. В конце рабочей недели в регионе опять похолодает.«В связи с прохождением северо-западного циклона и вторжением в его тыл арктической воздушной массы 21 сентября местами в Свердловской области и Пермском крае, а 22 сентября на большей части территории Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская области и Пермский край) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 С, в Свердловской и Пермском — до -6 С», — выступило с предупреждением ведомство.Однако пока даже на севере региона отопление включили не во всех домах. По оперативным данным министерства энергетики и ЖКХ региона, на сегодня теплом там обеспечены 68% жилфонда и 70% объектов соцкультбыта.Отметим, что в числе прочих факторов на запуск тепла в жилые квартиры и объекты социальной сферы влияет проведение капитального ремонта многоквартирных домов и платежная дисциплина потребителей. В первом случае задержку подачи отопления могут вызвать незавершенные работы по замене системы теплоснабжения, во втором — накопленная домом задолженность.Как сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Свердловской области, в этом году планировалось отремонтировать системы теплоснабжения в 1 тыс. 186 домах. По оперативным данным фонда, на текущий момент строители полностью завершили работы в 1 тыс. 003 домах.«В оставшихся 183 домах системы теплоснабжения находятся в стадии завершения, их готовность на сегодняшний день составляет 85-90% (некоторые дома стоят под давлением, в других МКД идет процесс подписания исполнительной документации и исправление замечаний по ремонту, либо передача выполненных работ представителям управляющей компании)», — пояснили в пресс-службе фонда.Обновление затронуло 85 муниципалитетов региона из 94, при этом в 29 образованиях многоквартирные дома готовы к запуску тепла.Что касается долгов за энергоресурсы, то, к примеру, на конец августа сумма задолженности муниципалитетов региона перед «ЭнергосбыТ Плюс» за тепло превышала 7,5 млрд руб., из них около 5 млрд руб. задолжали потребители Екатеринбурга.«Долг только управляющих компаний Екатеринбурга перед поставщиком ресурса приблизился к 3,8 млрд руб. Исполнителей коммунальных услуг Нижней Туры и Лесного — 1 млрд 029 млн руб. и 245 млн руб. соответственно», — рассказали в пресс-службе компании.Уже тогда в ресурсоснабжающей организации прогнозировали, что отопительный сезон во многих муниципалитетах может начаться с опозданием. Дело в том, что в рамках процедуры подготовки к осенне-зимнему периоду абоненты должны погасить задолженность за предыдущий сезон, иначе не получат паспорт готовности. Естественно, ограничить им теплоснабжение поставщик ресурсов не может, но тепло в такие дома подает в последнюю очередь.Отопительный сезон в Свердловской области только стартовал и пока не выявил «горячие точки». Однако вызывает обеспокоенность отставание по подключению домов по сравнению с прошлым годом при более низких температурах. Некоторые эксперты связывают подобную тенденцию с тем, что в прошлом году единый день голосования пришелся на 18 сентября, а в этом — на 10-е, когда подключать дома к теплу было еще рано.