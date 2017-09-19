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Свинокомплекс «Уральский» уличили в загрязнении реки в Камышловском районе

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В отношении сотрудника АО «Свинокомплекс Уральский» возбуждено административное дело после проверки экологической ситуации возле предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поводом стала жалоба от жителей деревни Борисова в Камышловском районе, где расположен свинокомплекс. Кроме сотрудников прокуратуры местность возле предприятия осмотрели представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора.



«Установлено, что в ходе производственной деятельности АО «Свинокомплекс Уральский» образуются отходы III класса опасности, удаление которых предусмотрено системой канализационных коллекторов в приемные резервуары, откуда через насосные станции — в лагуны», — говорится в сообщении.



Выяснилось, что из лагун отходы после обезвреживания переносились на поля в виде удобрений. Затем по ложбине через пропускную трубу они попадали в реку Большая Калиновка, что привело к ее загрязнению.



Административное дело возбуждено по статье КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производств».



В адрес руководителя АО «Свинокомплекс Уральский» внесено представление об устранении нарушений.

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