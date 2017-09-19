«Карабашмедь» запускает новое оборудование

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 18 сентября дал старт пусконаладочным работам на современной механизированной линии розлива черновой меди ЗАО «Карабашмедь» (предприятие Группы «Русская медная компания» в Карабашском ГО). Новое автоматическое оборудование повысит производительность металлургического цеха завода. Кроме того, оно поможет минимизировать выбросы низовых отходящих газов при разливке меди в изложницы за счет работы мощной системы аспирации и очистки.Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.«Модернизация завода «Карабашмедь» — масштабная. Все, что компания планирует и заявляет, реализуется. Мы сегодня увидели практически завершение реконструкции металлургической части завода. На экологической ситуации в городе это сказывается только положительно. То, что раньше выбрасывалось в воздух, теперь улавливается и обезвреживается. Это положительно влияет на экологическую обстановку в городе. Свидетельство тому — появление растительности на склонах близлежащих гор», — отметил Борис Дубровский.Во время осмотра производственной площадки предприятия председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин рассказал главе региона о ходе масштабной модернизации и проектах по повышению экологической безопасности ЗАО «Карабашмедь». Руководители посетили новое отделение очистки промышленных стоков. Его строительство позволило внедрить на предприятии полностью замкнутый цикл оборота воды, что дополнительно сократит нагрузку производства на окружающую среду.«С 2004 по 2016 годы на развитие и повышение экологической безопасности производства ЗАО «Карабашмедь» РМК направила более 16 млрд руб. Около 4 млрд руб. будет инвестировано в 2017-2018 годы. Средства пойдут на увеличение мощности производства черновой меди до 150 тыс. тонн в год. Глобальная задача модернизации завода — не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз», — рассказал Игорь Алтушкин.Напомним, ЗАО «Карабашмедь» перешло под управление Русской медной компании в 2004 году. На тот момент предприятие с почти вековой историей представляло собой устаревший актив. С 2004 по 2016 годы РМК полностью переоборудовала его, затратив на эти цели, а также на повышение экологической безопасности порядка 13 млрд руб.Параллельно с модернизацией производства «Карабашмеди» Русская медная компания реализует программу, направленную на улучшение качества жизни населения Карабаша. Так, в рамках соглашения о развитии Карабашского ГО, которое было подписано между правительством Челябинской области, муниципалитетом и компанией в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», РМК построила в городе многофункциональный спортивный комплекс «Металлург». Его торжественное открытие состоялось также 18 сентября.Новый СК «Металлург» включает крытый спортивный комплекс площадью 2 000 кв. м. и стадион площадью более 5 000 кв. м. В крытой части находится многофункциональная площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса) и зона для занятий единоборствами (дзюдо, боксом, самбо). Кроме того, здесь расположен тренажерный зал, зал для фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. В зимнее время на стадионе будет работать хоккейный корт.«Улучшение качества жизни на территориях присутствия РМК — приоритет нашей социальной политики. Карабаш — очень спортивный город: прежний спорткомплекс «Металлург», несмотря на удаленность от центра и ветхую инфраструктуру, был востребован не только работниками градообразующего предприятия, но и всеми жителями. Это вдохновило нас, и мы решили не просто отремонтировать старый спорткомплекс, а построить новый комфортабельный объект. Уверен, каждый найдет здесь спортивное занятие по душе», — пояснил Игорь Алтушкин.Инвестиции в строительство и оснащение комплекса превысили 220 млн руб. Между тем общая сумма средств, которые РМК планирует направить на мероприятия в рамках программы развития Карабашского ГО, оценивается в 3 млрд руб. Таким образом, по словам Бориса Дубровского, Русская медная компания не только обеспечивает жителей округа стабильными рабочими местами на современном предприятии, но и планомерно улучшает их уровень жизни в целом.