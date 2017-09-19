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RAEX понизил рейтинг МТС-Банка до уровня ruВВ+

УрБК, Москва, 19.09.2017. RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности МТС-Банка до уровня ruВВ+.



По рейтингу установлен негативный прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом.



Снижение рейтинга обусловлено удовлетворением крупного иска в отношении ПАО АФК «Система» и связанным с этим ростом вероятности оттоков средств крупнейшей группы кредиторов банка, на которую приходится порядка трети его пассивов на 1 августа 2017 года.



Исполнение обязательств перед крупнейшей группой кредиторов приведет к снижению текущего запаса ликвидности. Решение первой инстанции не является окончательным и, по информации банка, будет обжаловано в апелляционном суде. С рейтинга снят статус «под наблюдением» в связи с реализацией негативного сценария по исковому заявлению первой инстанции.



Давление на рейтинг по-прежнему оказывает отрицательная рентабельность капитала (по РСБУ за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 ROE по прибыли после налогообложения составила минус 27,4%). Вместе с тем агентство позитивно отмечает получение банком прибыли по итогам I полугодия 2017 года.



Негативное влияние на уровень рейтинга продолжает оказывать низкое качество кредитного портфеля банка при сохранении приемлемого уровня резервирования (на 1 августа 2017 доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составила 26%; фактический коэффициент резервирования по совокупному ссудному портфелю — 33,2%).



Положительное влияние на рейтинг оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 августа 2017 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 27,1%) и приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (148,6% за II квартал 2017 года).



Позитивное влияние на рейтинг оказывает приемлемый уровень устойчивости основного капитала к обесценению кредитного портфеля (на 1 августа 2017 Н1.2 = 9%; норматив Н1.2 без увеличения капитала или сокращения величины активов под риском выдерживает полное обесценение более 7% остатка совокупной ссудной задолженности).

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