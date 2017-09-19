В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Рубин»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра, расположенного на перекрестке улиц 8 марта и Малышева. Здание известно в городе под названием «Рубин».Как сообщает корреспондент УрБК с места событий, эвакуированные граждане разместились на летней веранде расположенного в здании предприятия быстрого питания.Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников администрации города и посетителей ТРЦ «Гринвич». Представители торгового центра подтвердили, что получили сообщение о минировании ТРЦ от неизвестных.С 12 сентября 2017 года по крупным городам России прошла волна телефонных звонков о минировании административных зданий, соцобъектов, торговых центров и вокзалов. Предполагается, что указанные инциденты также спровоцировали лжетеррористы.