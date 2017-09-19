Новости дня
Сотрудники предприятий ЕВРАЗа приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике
19 сентябрь 2017 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Более 200 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа вышли на субботники в рамках акции «Всероссийский экологический субботник — «Зеленая Россия». Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.
«В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет приводит в порядок территорию уникального объекта индустриального наследия — Завода-музея имени Куйбышева.
Нынешний субботник — пятнадцатый. Металлурги убрали обширную часть завода, вырубили многолетние заросли, расчистили листву и траву. На липовой аллее обнаружили и почистили старую пешеходную дорожку, вымощенную камнем», — рассказали в пресс-службе.
В предыдущие годы сотрудники комбината очистили территорию у центрального входа, бывший доменный цех, котельный цех.
«В нашей карте экскурсий появились новые маршруты благодаря помощи сотрудников ЕВРАЗа», — отметила заместитель директора Нижнетагильского музея заповедника, руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк» Маргарита Кузовкова.
В Качканаре на субботник вышли сотрудники комбината, ветераны, молодежная организация и женсовет. Очистили прибрежную зону восьмого и девятого микрорайонов, берег у вертолетной площадки.
Весь собранный мусор был вывезен в места складирования отходов.
«Участие в субботниках для уральских предприятий ЕВРАЗа — многолетняя традиция. Весной сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа проводят дни чистоты на комбинатах и прилегающей к ним территории», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, субботник «Зеленая Россия» проводится с 2013 года и является самым массовым экологическим мероприятием страны.
«В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет приводит в порядок территорию уникального объекта индустриального наследия — Завода-музея имени Куйбышева.
Нынешний субботник — пятнадцатый. Металлурги убрали обширную часть завода, вырубили многолетние заросли, расчистили листву и траву. На липовой аллее обнаружили и почистили старую пешеходную дорожку, вымощенную камнем», — рассказали в пресс-службе.
В предыдущие годы сотрудники комбината очистили территорию у центрального входа, бывший доменный цех, котельный цех.
«В нашей карте экскурсий появились новые маршруты благодаря помощи сотрудников ЕВРАЗа», — отметила заместитель директора Нижнетагильского музея заповедника, руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк» Маргарита Кузовкова.
В Качканаре на субботник вышли сотрудники комбината, ветераны, молодежная организация и женсовет. Очистили прибрежную зону восьмого и девятого микрорайонов, берег у вертолетной площадки.
Весь собранный мусор был вывезен в места складирования отходов.
«Участие в субботниках для уральских предприятий ЕВРАЗа — многолетняя традиция. Весной сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа проводят дни чистоты на комбинатах и прилегающей к ним территории», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, субботник «Зеленая Россия» проводится с 2013 года и является самым массовым экологическим мероприятием страны.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сотрудники ЕВРАЗа в третий раз примут участие в WorldSkills Hi-Tech
- На уральских предприятиях ЕВРАЗа началась прививочная кампания против гриппа
- Алексей Кушнарев будет руководить обоими предприятиями ЕВРАЗа на Урале
- Цеха НТМК будут разделены по разным дивизионам компании «ЕВРАЗ»
- ЕВРАЗ переименовал активы в Свердловской области
Loading...