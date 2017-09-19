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Сотрудники предприятий ЕВРАЗа приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Более 200 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа вышли на субботники в рамках акции «Всероссийский экологический субботник — «Зеленая Россия». Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



«В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет приводит в порядок территорию уникального объекта индустриального наследия — Завода-музея имени Куйбышева.



Нынешний субботник — пятнадцатый. Металлурги убрали обширную часть завода, вырубили многолетние заросли, расчистили листву и траву. На липовой аллее обнаружили и почистили старую пешеходную дорожку, вымощенную камнем», — рассказали в пресс-службе.



В предыдущие годы сотрудники комбината очистили территорию у центрального входа, бывший доменный цех, котельный цех.



«В нашей карте экскурсий появились новые маршруты благодаря помощи сотрудников ЕВРАЗа», — отметила заместитель директора Нижнетагильского музея заповедника, руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк» Маргарита Кузовкова.



В Качканаре на субботник вышли сотрудники комбината, ветераны, молодежная организация и женсовет. Очистили прибрежную зону восьмого и девятого микрорайонов, берег у вертолетной площадки.



Весь собранный мусор был вывезен в места складирования отходов.



«Участие в субботниках для уральских предприятий ЕВРАЗа — многолетняя традиция. Весной сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа проводят дни чистоты на комбинатах и прилегающей к ним территории», — пояснили в пресс-службе.



Напомним, субботник «Зеленая Россия» проводится с 2013 года и является самым массовым экологическим мероприятием страны.

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