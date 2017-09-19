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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич»

19 сентябрь 2017 (16:24)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич» из-за сообщения о минировании торгового центра.

«Сообщение о минировании ТРЦ «Гринвич» поступило около 15.35», — сообщил официальный представитель Общества «Малышева 73» Илья Клюжин.

После этого посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. На данный момент на территории ТРЦ проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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