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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич»
19 сентябрь 2017 (16:24)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич» из-за сообщения о минировании торгового центра.
«Сообщение о минировании ТРЦ «Гринвич» поступило около 15.35», — сообщил официальный представитель Общества «Малышева 73» Илья Клюжин.
После этого посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. На данный момент на территории ТРЦ проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
«Сообщение о минировании ТРЦ «Гринвич» поступило около 15.35», — сообщил официальный представитель Общества «Малышева 73» Илья Клюжин.
После этого посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. На данный момент на территории ТРЦ проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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